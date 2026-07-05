Kemira Nayanatharu Wijenayake

Kemira Nayanatharu Wijenayake

batsman

Full name:Kemira Nayanatharu Wijenayake
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8710
Innings226
Overs2.06.011.0
Balls---
Maidens100
Runs72358
Wickets013
Avg02319.33
SR03622
Eco3.53.835.27
BB012
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8710
Innings14710
Not outs112
Runs30311289
Balls Faced752300117
Avg23.318.6611.12
SR40.2937.3376.06
Fours3525
Fifties110
Sixies002
Highest755035
Hundreds000

Another Players

Parakrama, Udayawansha

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Wagaarachchi, Ashan

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Silva, Dinuk Vishal

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Mendis, Dulanjana

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Jayawardena, Sachin

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Fernando, Senash

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Thattil, Roscoe

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Dias, Sahil

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Randunu, Chatura

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Ekanayake, Kasun

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