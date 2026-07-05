Kemira Nayanatharu Wijenayake
batsman
|Full name:
|Kemira Nayanatharu Wijenayake
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|7
|10
|Innings
|2
|2
|6
|Overs
|2.0
|6.0
|11.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|7
|23
|58
|Wickets
|0
|1
|3
|Avg
|0
|23
|19.33
|SR
|0
|36
|22
|Eco
|3.5
|3.83
|5.27
|BB
|0
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|7
|10
|Innings
|14
|7
|10
|Not outs
|1
|1
|2
|Runs
|303
|112
|89
|Balls Faced
|752
|300
|117
|Avg
|23.3
|18.66
|11.12
|SR
|40.29
|37.33
|76.06
|Fours
|35
|2
|5
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|2
|Highest
|75
|50
|35
|Hundreds
|0
|0
|0