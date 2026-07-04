Kimani Melius

Kimani Melius

batsman

Full name:Kimani Melius
Nationality:Saint Lucia
Batting style:right handed batsman

Teams

2024 Teams

West Indies Academy

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches11173
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches11173
Innings21173
Not outs000
Runs47529620
Balls Faced87539122
Avg22.6117.416.66
SR54.2875.790.9
Fours63331
Fifties200
Sixies881
Highest1924612
Hundreds100

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