Kimani Melius
batsman
|Full name:
|Kimani Melius
|Nationality:
|Saint Lucia
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|17
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|17
|3
|Innings
|21
|17
|3
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|475
|296
|20
|Balls Faced
|875
|391
|22
|Avg
|22.61
|17.41
|6.66
|SR
|54.28
|75.7
|90.9
|Fours
|63
|33
|1
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|8
|8
|1
|Highest
|192
|46
|12
|Hundreds
|1
|0
|0