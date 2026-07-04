Kevlon Anderson

Kevlon Anderson

batsman

Full name:Kevlon Anderson
Nationality:Neutral

Teams

2026 Teams

Guyana Amazon Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches563
Innings040
Overs023.00
Balls---
Maidens030
Runs01060
Wickets010
Avg01060
SR01380
Eco04.60
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches563
Innings963
Not outs001
Runs32113853
Balls Faced58723046
Avg35.662326.5
SR54.6860115.21
Fours4683
Fifties000
Sixies001
Highest1533647
Hundreds100

Kevlon Anderson Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

JAM

JAM

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Malik, Shoaib

Malik, Shoaib

Beaton, RR

Beaton, RR

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Hafeez, Mohammad

Hafeez, Mohammad

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh

Adams, Antony

Adams, Antony

Zazai, Hazratullah

Zazai, Hazratullah

Gurbaz, Rahmanullah

Gurbaz, Rahmanullah