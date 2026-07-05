Ackeem Auguste

Ackeem Auguste

batsman

Full name:Ackeem Auguste

Teams

2026 Teams

Mi Emirates

St. Lucia Kings

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches454
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens000
Runs1100
Wickets000
Avg000
SR000
Eco1100
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches454
Innings652
Not outs000
Runs699115
Balls Faced16612021
Avg11.518.27.5
SR41.5675.8371.42
Fours1050
Fifties000
Sixies131
Highest214411
Hundreds000

Ackeem Auguste Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

GAW

GAW

UpcomingSt. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

STL

STL

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Matthew, Mervin

Matthew, Mervin

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Williams, Kesrick

Williams, Kesrick

John, Figy

John, Figy

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Seales, Jayden

Seales, Jayden