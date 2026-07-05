Manna Marakkalage Malindu Sangeeth Cooray
batsman
|Full name:
|Manna Marakkalage Malindu Sangeeth Cooray
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|71
|52
|33
|Innings
|46
|25
|21
|Overs
|366.1
|116.2
|50.2
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|46
|3
|0
|Runs
|1208
|477
|317
|Wickets
|30
|17
|17
|Avg
|40.26
|28.05
|18.64
|SR
|73.23
|41.05
|17.76
|Eco
|3.29
|4.1
|6.29
|BB
|4
|3
|3
|4w
|2
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|71
|52
|33
|Innings
|119
|52
|33
|Not outs
|14
|3
|2
|Runs
|4450
|1794
|641
|Balls Faced
|7670
|2572
|589
|Avg
|42.38
|36.61
|20.67
|SR
|58.01
|69.75
|108.82
|Fours
|490
|174
|55
|Fifties
|21
|15
|1
|Sixies
|45
|21
|16
|Highest
|200
|107
|83
|Hundreds
|12
|1
|0