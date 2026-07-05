Manna Marakkalage Malindu Sangeeth Cooray

Manna Marakkalage Malindu Sangeeth Cooray

batsman

Full name:Manna Marakkalage Malindu Sangeeth Cooray
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Colts Cricket Club

Galle Nsl

Shinepukur Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches715233
Innings462521
Overs366.1116.250.2
Balls---
Maidens4630
Runs1208477317
Wickets301717
Avg40.2628.0518.64
SR73.2341.0517.76
Eco3.294.16.29
BB433
4w200
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches715233
Innings1195233
Not outs1432
Runs44501794641
Balls Faced76702572589
Avg42.3836.6120.67
SR58.0169.75108.82
Fours49017455
Fifties21151
Sixies452116
Highest20010783
Hundreds1210

Another Players

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