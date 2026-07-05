Denagamage Ashan Randika
batsman
|Full name:
|Denagamage Ashan Randika
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|49
|51
|Innings
|9
|7
|1
|Overs
|47.0
|18.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|2
|1
|0
|Runs
|206
|88
|7
|Wickets
|7
|4
|1
|Avg
|29.42
|22
|7
|SR
|40.28
|27
|6
|Eco
|4.38
|4.88
|7
|BB
|2
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|25
|49
|51
|Innings
|43
|49
|46
|Not outs
|1
|1
|4
|Runs
|1075
|938
|1086
|Balls Faced
|1363
|961
|747
|Avg
|25.59
|19.54
|25.85
|SR
|78.87
|97.6
|145.38
|Fours
|113
|80
|103
|Fifties
|5
|3
|5
|Sixies
|41
|55
|55
|Highest
|133
|124
|117
|Hundreds
|1
|2
|2