Denagamage Ashan Randika

Denagamage Ashan Randika

batsman

Full name:Denagamage Ashan Randika
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Galle Nsl

Jaffna Kings

Sri Lanka Army

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches254951
Innings971
Overs47.018.01.0
Balls---
Maidens210
Runs206887
Wickets741
Avg29.42227
SR40.28276
Eco4.384.887
BB221
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches254951
Innings434946
Not outs114
Runs10759381086
Balls Faced1363961747
Avg25.5919.5425.85
SR78.8797.6145.38
Fours11380103
Fifties535
Sixies415555
Highest133124117
Hundreds122

Another Players

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