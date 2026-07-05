Heshan Nelika Hettiarchchi
bowler
|Full name:
|Heshan Nelika Hettiarchchi
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|26
|24
|Innings
|21
|24
|23
|Overs
|175.2
|126.3
|52.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|14
|10
|0
|Runs
|709
|580
|415
|Wickets
|20
|29
|21
|Avg
|35.45
|20
|19.76
|SR
|52.6
|26.17
|15
|Eco
|4.04
|4.58
|7.9
|BB
|4
|3
|5
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|26
|24
|Innings
|16
|12
|11
|Not outs
|5
|6
|5
|Runs
|254
|93
|43
|Balls Faced
|578
|159
|53
|Avg
|23.09
|15.5
|7.16
|SR
|43.94
|58.49
|81.13
|Fours
|28
|5
|1
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|3
|1
|1
|Highest
|54
|21
|14
|Hundreds
|0
|0
|0