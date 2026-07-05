Heshan Nelika Hettiarchchi

Heshan Nelika Hettiarchchi

bowler

Full name:Heshan Nelika Hettiarchchi
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Army

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches132624
Innings212423
Overs175.2126.352.3
Balls---
Maidens14100
Runs709580415
Wickets202921
Avg35.452019.76
SR52.626.1715
Eco4.044.587.9
BB435
4w100
5w001
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches132624
Innings161211
Not outs565
Runs2549343
Balls Faced57815953
Avg23.0915.57.16
SR43.9458.4981.13
Fours2851
Fifties100
Sixies311
Highest542114
Hundreds000

Another Players

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