Ramesh Tarinda Mendis Wanigamuni

T20 Lanka Premier League
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
DAM
KAN
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
DAM
KAN
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
Galle Gallants vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
GAL
KAN
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
KAN
Kandy Royals vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
KAN
GAL
Kandy Royals vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
KAN
JAF