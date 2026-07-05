Ramesh Tarinda Mendis Wanigamuni

Ramesh Tarinda Mendis Wanigamuni

all rounder

Full name:Ramesh Tarinda Mendis Wanigamuni
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1442764770
Innings26321214259
Overs621.012.04.02042.2272.3156.5
Balls------
Maidens7900288110
Runs19317422667811811104
Wickets63412044649
Avg30.6518.52232.7325.6722.53
SR59.14182460.0635.5419.2
Eco3.16.165.53.264.337.03
BB11211144
4w5001021
5w500800
10w100100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1442764770
Innings20411113652
Not outs120151014
Runs3655023923703797
Balls Faced7625056124771625
Avg19.2125240.8627.0320.97
SR47.91004064.0591.18127.52
Fours37303774348
Fifties0001832
Sixies210712229
Highest452623006472
Hundreds000800

Ramesh Tarinda Mendis Wanigamuni Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Ramesh Mendis News

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For those who want to get to know cricket player Ramesh Mendis better, all the latest information about him is presented here: from the results of past matches to his participation in tournaments.

SL vs NZ | Twitter stunned by Ramesh Mendis’ somersault catch as Kane Williamson takes a tumble

SL vs NZ | Twitter stunned by Ramesh Mendis’ somersault catch as Kane Williamson takes a tumble

The lengthy format of a Test match is often livened by spectacular catches that showcase incredible agility. In the Test between Sri Lanka and New Zealand at Galle, Ramesh Mendis of Sri Lanka delivered an unforgettable moment by taking a stunning running catch to dismiss Kane Williamson.

Ramesh Mendis05:51 PM, 22 September, 2024

SL vs NZ | Mendis and Jayasuriya’s spin masterclass cripple Kiwi middle order to dent their run chase

Ramesh Mendis06:00 PM, 17 September, 2024

‌SL vs NZ | Ramesh Mendis returns as Sri Lanka announces spin-heavy Playing XI for first Test

Ramesh Mendis04:46 PM, 27 July, 2023

PAK vs SL | Twitter labels Naseem Shah 'unluckiest cricketer' after three DRS denials on the trot

Ramesh Mendis01:57 PM, 30 June, 2022

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