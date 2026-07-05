Terrance Hinds

Terrance Hinds

all rounder

Full name:Terrance Hinds
Nationality:Trinidad and Tobago
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Trinbago Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1366
Innings2265
Overs244.239.014.0
Balls---
Maidens5500
Runs802212136
Wickets2573
Avg32.0830.2845.33
SR58.6433.4228
Eco3.285.439.71
BB522
4w100
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1366
Innings1822
Not outs410
Runs577265
Balls Faced735255
Avg41.21262.5
SR78.5104100
Fours5301
Fifties500
Sixies2610
Highest102174
Hundreds100

Terrance Hinds Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingJamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

STL

STL

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

GAW

GAW

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

JAM

JAM

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

TKR

TKR

Another Players

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