Joshua Michael James

Joshua Michael James

all rounder

Full name:Joshua Michael James
Nationality:Trinidad and Tobago
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Antigua And Barbuda Falcons

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches54
Innings53
Overs37.06.0
Balls--
Maidens10
Runs18247
Wickets81
Avg22.7547
SR27.7536
Eco4.917.83
BB31
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches54
Innings53
Not outs23
Runs1114
Balls Faced1174
Avg370
SR94.87100
Fours50
Fifties10
Sixies60
Highest733
Hundreds00

Joshua Michael James Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Another Players

King, Brandon

King, Brandon

Amir, Mohammad

Amir, Mohammad

Omarzai, Azmatullah

Omarzai, Azmatullah

Zaman, Fakhar

Zaman, Fakhar

Green, Chris

Green, Chris

Andrew, Jewel

Andrew, Jewel

Primus, Roshon

Primus, Roshon

James, Kofi

James, Kofi

Pittman, Kelvin

Pittman, Kelvin

Wasim, Imad

Wasim, Imad