Mitchell Renwick
batsman
|Full name:
|Mitchell Renwick
|Nationality:
|New zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|33
|10
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|41
|33
|10
|Innings
|76
|33
|8
|Not outs
|3
|1
|0
|Runs
|1842
|837
|110
|Balls Faced
|4036
|1171
|101
|Avg
|25.23
|26.15
|13.75
|SR
|45.63
|71.47
|108.91
|Fours
|253
|101
|3
|Fifties
|5
|4
|0
|Sixies
|6
|6
|3
|Highest
|134
|75
|42
|Hundreds
|3
|0
|0