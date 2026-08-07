Mitchell Renwick

Mitchell Renwick

batsman

Full name:Mitchell Renwick
Nationality:New zealand

Teams

2026 Teams

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches413310
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches413310
Innings76338
Not outs310
Runs1842837110
Balls Faced40361171101
Avg25.2326.1513.75
SR45.6371.47108.91
Fours2531013
Fifties540
Sixies663
Highest1347542
Hundreds300

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Cox, Ben

Cox, Ben

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

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Rutherford, Hamish

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Holder, Jason

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Georgeson, Luke

Georgeson, Luke

Gibson, Jacob Michael

Gibson, Jacob Michael

Phillips, Glenn

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