Mohammad Hasanuzzaman
batsman
|Full name:
|Mohammad Hasanuzzaman
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|39
|22
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|39
|22
|Innings
|6
|38
|21
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|176
|863
|377
|Balls Faced
|194
|869
|277
|Avg
|35.2
|22.71
|17.95
|SR
|90.72
|99.3
|136.1
|Fours
|19
|93
|37
|Fifties
|2
|3
|0
|Sixies
|8
|38
|20
|Highest
|55
|95
|105
|Hundreds
|0
|0
|1