Mohammad Hasanuzzaman

Mohammad Hasanuzzaman

batsman

Full name:Mohammad Hasanuzzaman
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

Prime Bank Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches33922
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches33922
Innings63821
Not outs100
Runs176863377
Balls Faced194869277
Avg35.222.7117.95
SR90.7299.3136.1
Fours199337
Fifties230
Sixies83820
Highest5595105
Hundreds001

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