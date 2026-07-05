Morne Nico van Wyk
wicket keeper
|Full name:
|Morne Nico van Wyk
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|8
|163
|263
|155
|Innings
|0
|0
|2
|5
|0
|Overs
|0
|0
|13.0
|21.3
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|4
|0
|0
|Runs
|0
|0
|36
|124
|0
|Wickets
|0
|0
|2
|7
|0
|Avg
|0
|0
|18
|17.71
|0
|SR
|0
|0
|39
|18.42
|0
|Eco
|0
|0
|2.76
|5.76
|0
|BB
|0
|0
|2
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|8
|163
|263
|155
|Innings
|17
|7
|277
|256
|146
|Not outs
|1
|1
|39
|26
|16
|Runs
|425
|225
|9007
|9047
|4015
|Balls Faced
|617
|157
|15801
|10987
|3188
|Avg
|26.56
|37.5
|37.84
|39.33
|30.88
|SR
|68.88
|143.31
|57
|82.34
|125.94
|Fours
|48
|19
|1178
|1007
|441
|Fifties
|4
|1
|44
|43
|28
|Sixies
|4
|14
|67
|105
|102
|Highest
|82
|114
|200
|175
|114
|Hundreds
|0
|1
|21
|24
|1