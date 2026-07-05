Morne Nico van Wyk

Morne Nico van Wyk

wicket keeper

Full name:Morne Nico van Wyk
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Konark Suryas Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches178163263155
Innings00250
Overs0013.021.30
Balls-----
Maidens00400
Runs00361240
Wickets00270
Avg001817.710
SR003918.420
Eco002.765.760
BB00220
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches178163263155
Innings177277256146
Not outs11392616
Runs425225900790474015
Balls Faced61715715801109873188
Avg26.5637.537.8439.3330.88
SR68.88143.315782.34125.94
Fours481911781007441
Fifties41444328
Sixies41467105102
Highest82114200175114
Hundreds0121241

Another Players

Singh, Anureet

Singh, Anureet

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Pathan, Irfan

Pathan, Irfan

Panesar, Monty

Panesar, Monty

Bishnoi, Rajesh

Bishnoi, Rajesh

Karia, Jesal

Karia, Jesal

Shah, Pinal

Shah, Pinal

Murtagh, Tim

Murtagh, Tim

Abdulla, Iqbal

Abdulla, Iqbal

Patel, Samit

Patel, Samit