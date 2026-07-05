Nadun Dilshan
wicket keeper
|Full name:
|Nadun Dilshan
|Nationality:
|Sri Lanka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|1
|4
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|1
|4
|Innings
|2
|4
|Not outs
|0
|0
|Runs
|6
|36
|Balls Faced
|17
|57
|Avg
|3
|9
|SR
|35.29
|63.15
|Fours
|1
|3
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|4
|31
|Hundreds
|0
|0