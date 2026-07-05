Nadun Dilshan

Nadun Dilshan

wicket keeper

Full name:Nadun Dilshan
Nationality:Sri Lanka

Teams

2023 Teams

Sri Lanka Air Force SC

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches14
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches14
Innings24
Not outs00
Runs636
Balls Faced1757
Avg39
SR35.2963.15
Fours13
Fifties00
Sixies00
Highest431
Hundreds00

Another Players

Parakrama, Udayawansha

Parakrama, Udayawansha

Wagaarachchi, Ashan

Wagaarachchi, Ashan

Silva, Dinuk Vishal

Silva, Dinuk Vishal

Mendis, Dulanjana

Mendis, Dulanjana

Jayawardena, Sachin

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Fernando, Senash

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Thattil, Roscoe

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Dias, Sahil

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Randunu, Chatura

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Ekanayake, Kasun

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