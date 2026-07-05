Nasir Jamal Ahmadzai
batsman
|Full name:
|Nasir Jamal Ahmadzai
|Nationality:
|Afghanistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|16
|37
|64
|28
|Innings
|1
|1
|35
|13
|1
|Overs
|2.0
|1.0
|154.1
|52.1
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|22
|1
|0
|Runs
|4
|7
|494
|226
|9
|Wickets
|0
|0
|8
|3
|0
|Avg
|0
|0
|61.75
|75.33
|0
|SR
|0
|0
|115.62
|104.33
|0
|Eco
|2
|7
|3.2
|4.33
|9
|BB
|0
|0
|4
|2
|0
|4w
|0
|0
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|16
|37
|64
|28
|Innings
|6
|14
|62
|58
|23
|Not outs
|2
|1
|11
|7
|3
|Runs
|117
|352
|2325
|1732
|420
|Balls Faced
|212
|537
|3829
|2211
|378
|Avg
|29.25
|27.07
|45.58
|33.96
|21
|SR
|55.18
|65.54
|60.72
|78.33
|111.11
|Fours
|11
|25
|308
|156
|31
|Fifties
|1
|3
|15
|12
|1
|Sixies
|0
|1
|9
|14
|9
|Highest
|55
|53
|172
|106
|83
|Hundreds
|0
|0
|5
|2
|0