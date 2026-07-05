Nasir Jamal Ahmadzai

Nasir Jamal Ahmadzai

batsman

Full name:Nasir Jamal Ahmadzai
Nationality:Afghanistan

Teams

2025 Teams

Afghanistan

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches316376428
Innings1135131
Overs2.01.0154.152.11.0
Balls-----
Maidens002210
Runs474942269
Wickets00830
Avg0061.7575.330
SR00115.62104.330
Eco273.24.339
BB00420
4w00100
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches316376428
Innings614625823
Not outs211173
Runs11735223251732420
Balls Faced21253738292211378
Avg29.2527.0745.5833.9621
SR55.1865.5460.7278.33111.11
Fours112530815631
Fifties1315121
Sixies019149
Highest555317210683
Hundreds00520

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Rahman, Abdul

Rahman, Abdul

Ali, Noor

Ali, Noor

Shah, Bahir

Shah, Bahir

Alam, Aftab

Alam, Aftab

Malik, Abdul

Malik, Abdul

Hamza, Amir

Hamza, Amir

Safi, Mohammad Saleem

Safi, Mohammad Saleem

Malik, Abdul

Malik, Abdul