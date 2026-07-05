Abdul Malik Khan

Abdul Malik Khan

batsman

Full name:Abdul Malik Khan
Nationality:Afghanistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Afghanistan

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches230242
Innings0740
Overs015.013.00
Balls----
Maidens0100
Runs064640
Wickets0100
Avg06400
SR09000
Eco04.264.920
BB0100
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches230242
Innings453242
Not outs0250
Runs22215579817
Balls Faced323523103622
Avg5.542.25428.5
SR68.7561.1677.0277.27
Fours3268902
Fifties01050
Sixies01080
Highest1722013711
Hundreds0520

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Nabi, Mohammad

Nabi, Mohammad

Rahman, Abdul

Rahman, Abdul

Ali, Noor

Ali, Noor

Shah, Bahir

Shah, Bahir

Alam, Aftab

Alam, Aftab

Malik, Abdul

Malik, Abdul

Hamza, Amir

Hamza, Amir

Safi, Mohammad Saleem

Safi, Mohammad Saleem

Ahmad, Qais

Ahmad, Qais