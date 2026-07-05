Abdul Malik Khan
batsman
|Full name:
|Abdul Malik Khan
|Nationality:
|Afghanistan
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|30
|24
|2
|Innings
|0
|7
|4
|0
|Overs
|0
|15.0
|13.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|0
|Runs
|0
|64
|64
|0
|Wickets
|0
|1
|0
|0
|Avg
|0
|64
|0
|0
|SR
|0
|90
|0
|0
|Eco
|0
|4.26
|4.92
|0
|BB
|0
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|30
|24
|2
|Innings
|4
|53
|24
|2
|Not outs
|0
|2
|5
|0
|Runs
|22
|2155
|798
|17
|Balls Faced
|32
|3523
|1036
|22
|Avg
|5.5
|42.25
|42
|8.5
|SR
|68.75
|61.16
|77.02
|77.27
|Fours
|3
|268
|90
|2
|Fifties
|0
|10
|5
|0
|Sixies
|0
|10
|8
|0
|Highest
|17
|220
|137
|11
|Hundreds
|0
|5
|2
|0