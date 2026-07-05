Said Bahir Shah Mehboob

Said Bahir Shah Mehboob

batsman

Full name:Said Bahir Shah Mehboob
Nationality:Afghanistan

Teams

2026 Teams

Afghanistan

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches140268
Innings01620
Overs042.32.20
Balls----
Maidens01100
Runs0203120
Wickets0740
Avg02930
SR036.423.50
Eco04.775.140
BB0140
4w0010
5w0000
10w0000

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches140268
Innings167248
Not outs01430
Runs73228815157
Balls Faced135908994157
Avg760.938.819.62
SR53.8454.6381.99100
Fours14187711
Fifties01450
Sixies01383
Highest730310437
Hundreds01020

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