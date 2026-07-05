Said Bahir Shah Mehboob
batsman
|Full name:
|Said Bahir Shah Mehboob
|Nationality:
|Afghanistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|40
|26
|8
|Innings
|0
|16
|2
|0
|Overs
|0
|42.3
|2.2
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|11
|0
|0
|Runs
|0
|203
|12
|0
|Wickets
|0
|7
|4
|0
|Avg
|0
|29
|3
|0
|SR
|0
|36.42
|3.5
|0
|Eco
|0
|4.77
|5.14
|0
|BB
|0
|1
|4
|0
|4w
|0
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|40
|26
|8
|Innings
|1
|67
|24
|8
|Not outs
|0
|14
|3
|0
|Runs
|7
|3228
|815
|157
|Balls Faced
|13
|5908
|994
|157
|Avg
|7
|60.9
|38.8
|19.62
|SR
|53.84
|54.63
|81.99
|100
|Fours
|1
|418
|77
|11
|Fifties
|0
|14
|5
|0
|Sixies
|0
|13
|8
|3
|Highest
|7
|303
|104
|37
|Hundreds
|0
|10
|2
|0