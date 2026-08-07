Nathan Jon Reardon
batsman
|Full name:
|Nathan Jon Reardon
|Nationality:
|Australia
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|30
|88
|75
|Innings
|0
|23
|13
|7
|Overs
|0
|156.2
|23.0
|11.5
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|20
|0
|0
|Runs
|0
|653
|137
|106
|Wickets
|0
|15
|1
|3
|Avg
|0
|43.53
|137
|35.33
|SR
|0
|62.53
|138
|23.66
|Eco
|0
|4.17
|5.95
|8.95
|BB
|0
|4
|1
|2
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|30
|88
|75
|Innings
|1
|52
|86
|65
|Not outs
|0
|2
|8
|8
|Runs
|4
|1305
|2466
|1188
|Balls Faced
|8
|2750
|3031
|964
|Avg
|4
|26.1
|31.61
|20.84
|SR
|50
|47.45
|81.35
|123.23
|Fours
|0
|162
|220
|82
|Fifties
|0
|6
|20
|4
|Sixies
|0
|17
|65
|52
|Highest
|4
|147
|116
|56
|Hundreds
|0
|1
|2
|0