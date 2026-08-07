Nathan Jon Reardon

Nathan Jon Reardon

batsman

Full name:Nathan Jon Reardon
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Northern Brave

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2308875
Innings023137
Overs0156.223.011.5
Balls----
Maidens02000
Runs0653137106
Wickets01513
Avg043.5313735.33
SR062.5313823.66
Eco04.175.958.95
BB0412
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches2308875
Innings1528665
Not outs0288
Runs4130524661188
Balls Faced827503031964
Avg426.131.6120.84
SR5047.4581.35123.23
Fours016222082
Fifties06204
Sixies0176552
Highest414711656
Hundreds0120

Another Players

Hampton, Brett

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Warner, David

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Fletcher, Cam

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Pamment, James

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Southee, Tim

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Kuggeleijn, Scott

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Gibson, Jacob Michael

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Fisher, Matthew

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Lellman, Fergus

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Raval, Jeet

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