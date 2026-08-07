Nuzhat Masih Parween

Nuzhat Masih Parween

wicket keeper

Full name:Nuzhat Masih Parween
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Royal Challengers Bangalore Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches15
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches15
Innings01
Not outs00
Runs01
Balls Faced03
Avg01
SR033.33
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest01
Hundreds00

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