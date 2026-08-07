Phil Jaques
batsman
|Full name:
|Phil Jaques
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|6
|200
|165
|84
|Innings
|0
|0
|7
|1
|1
|Overs
|0
|0
|17.2
|3.0
|1.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|162
|19
|15
|Wickets
|0
|0
|1
|0
|0
|Avg
|0
|0
|162
|0
|0
|SR
|0
|0
|104
|0
|0
|Eco
|0
|0
|9.34
|6.33
|15
|BB
|0
|0
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|6
|200
|165
|84
|Innings
|19
|6
|346
|162
|81
|Not outs
|0
|0
|14
|10
|9
|Runs
|902
|125
|16035
|6180
|2061
|Balls Faced
|1663
|176
|0
|6881
|1664
|Avg
|47.47
|20.83
|48.29
|40.65
|28.62
|SR
|54.23
|71.02
|0
|89.81
|123.85
|Fours
|99
|16
|0
|0
|221
|Fifties
|6
|1
|76
|33
|13
|Sixies
|3
|1
|0
|80
|39
|Highest
|150
|94
|244
|171
|92
|Hundreds
|3
|0
|44
|14
|0