Phil Jaques

Phil Jaques

batsman

Full name:Phil Jaques

Teams

2024 Teams

Queensland Bulls

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches11620016584
Innings00711
Overs0017.23.01.0
Balls-----
Maidens00000
Runs001621915
Wickets00100
Avg0016200
SR0010400
Eco009.346.3315
BB00100
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches11620016584
Innings19634616281
Not outs0014109
Runs9021251603561802061
Balls Faced1663176068811664
Avg47.4720.8348.2940.6528.62
SR54.2371.02089.81123.85
Fours991600221
Fifties61763313
Sixies3108039
Highest1509424417192
Hundreds3044140

Another Players

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Peirson, Jimmy

Peirson, Jimmy

Burdon, Hugo

Burdon, Hugo

Willans, Matthew

Willans, Matthew

Lynn, Chris

Lynn, Chris

Paulsen, Steve

Paulsen, Steve

Jain, Aryan

Jain, Aryan

Sandhu, Gurinder

Sandhu, Gurinder

Cutting, Ben

Cutting, Ben

Mclachlan, Dylan

Mclachlan, Dylan