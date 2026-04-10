Christopher Austin Lynn

Christopher Austin Lynn

batsman

Full name:Christopher Austin Lynn
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox
Date of Birth (Age):April 10, 1990(32)
Zodiac Sign:Aries
Height:183 cm
Hometown:Brisbane, Queensland
Jersey Number:14
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Left arm orthodox
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Adelaide Strikers

Hampshire

Northamptonshire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches4184150261
Innings00877
Overs0014.011.313.0
Balls-----
Maidens00200
Runs00644593
Wickets00013
Avg0004531
SR0006926
Eco004.573.917.15
BB00012
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches4184150261
Innings4167150253
Not outs018626
Runs75291274315977339
Balls Faced89221490916545135
Avg18.7519.443.5336.2932.33
SR84.26131.6755.8796.55142.92
Fours528345144639
Fifties00121248
Sixies3144565392
Highest4444250135113
Hundreds00625

Christopher Austin Lynn Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNorthamptonshire vs Glamorgan

Northamptonshire vs Glamorgan

T20 Blast

The County Ground

NOR

NOR

165

GLA

GLA

162

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultDurham vs Northamptonshire

Durham vs Northamptonshire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

138

NOR

NOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultNorthamptonshire vs Essex

Northamptonshire vs Essex

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

238

ESS

ESS

108

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

(20 ov.) 189/3

KEN

KEN

LiveNorthamptonshire vs Somerset

Northamptonshire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

SOM

SOM

(20 ov.) 223/4

One-Day Cup

Chris Lynn News

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If you want to know more about cricket player Chris Lynn's life, here you can find all the latest news about him, what cricket matches he has played, how he has played and what he is doing to set new records in cricket.

Watch, BBL | ‘Lynn’sanity in Adelaide as veteran batter starts Strikers’ innings with majestic six

Watch, BBL | ‘Lynn’sanity in Adelaide as veteran batter starts Strikers’ innings with majestic six

First-ball sixes are something the bowlers hate to experience, and David Willey went through the horrors in the BBL match against Adelaide Strikers. Chris Lynn welcomed the Sydney Thunder medium pacer with disdain, stepping out and bashing him for a huge six over mid-wicket at the Adelaide Oval.

Chris Lynn05:43 PM, 31 December, 2025

BBL | Twitter impressed as Adelaide Strikers go fourth with comfortable win over Brisbane Heat

Chris Lynn03:05 PM, 31 December, 2025

BBL | Twitter in awe as Chris Lynn rolls back years with stunning fielding effort against Brisbane Heat

Chris Lynn05:52 AM, 27 December, 2025

‌AI Simulation, BBL | Strikers chase down Heat’s total in a tense Gabba finish as Lynn stars with 50

Chris Lynn06:30 PM, 22 September, 2025

Big Bash League | Chris Lynn extends stay with Adelaide Strikers with one year deal

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