Prosper Utseya

Prosper Utseya

bowler

Full name:Prosper Utseya
Nationality:Zimbabwe

Teams

2024 Teams

Konark Suryas Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4164358224384
Innings61603514223484
Overs125.31428.3124.52379.42036.4303.0
Balls------
Maidens16652523923
Runs4106239858650986851984
Wickets101332621721475
Avg4146.93329.9940.5826.45
SR75.364.4428.865.7957.124.24
Eco3.264.366.872.734.266.54
BB5531154
4w020841
5w010810
10w000200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4164358224384
Innings81322113719255
Not outs148996024
Runs10714069427562091367
Balls Faced229241011565120420
Avg15.2816.737.8321.5315.8411.83
SR46.7258.3481.7342.32087.38
Fours128860021
Fifties0401550
Sixies1171009
Highest4568131156841
Hundreds000100

Another Players

Singh, Anureet

Singh, Anureet

Sharma, Rahul

Sharma, Rahul

Pathan, Irfan

Pathan, Irfan

Panesar, Monty

Panesar, Monty

Bishnoi, Rajesh

Bishnoi, Rajesh

Karia, Jesal

Karia, Jesal

Shah, Pinal

Shah, Pinal

Murtagh, Tim

Murtagh, Tim

Abdulla, Iqbal

Abdulla, Iqbal

Patel, Samit

Patel, Samit