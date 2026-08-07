Prosper Utseya
bowler
|Full name:
|Prosper Utseya
|Nationality:
|Zimbabwe
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|164
|35
|82
|243
|84
|Innings
|6
|160
|35
|142
|234
|84
|Overs
|125.3
|1428.3
|124.5
|2379.4
|2036.4
|303.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|16
|65
|2
|523
|92
|3
|Runs
|410
|6239
|858
|6509
|8685
|1984
|Wickets
|10
|133
|26
|217
|214
|75
|Avg
|41
|46.9
|33
|29.99
|40.58
|26.45
|SR
|75.3
|64.44
|28.8
|65.79
|57.1
|24.24
|Eco
|3.26
|4.36
|6.87
|2.73
|4.26
|6.54
|BB
|5
|5
|3
|11
|5
|4
|4w
|0
|2
|0
|8
|4
|1
|5w
|0
|1
|0
|8
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|2
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|164
|35
|82
|243
|84
|Innings
|8
|132
|21
|137
|192
|55
|Not outs
|1
|48
|9
|9
|60
|24
|Runs
|107
|1406
|94
|2756
|2091
|367
|Balls Faced
|229
|2410
|115
|6512
|0
|420
|Avg
|15.28
|16.73
|7.83
|21.53
|15.84
|11.83
|SR
|46.72
|58.34
|81.73
|42.32
|0
|87.38
|Fours
|12
|88
|6
|0
|0
|21
|Fifties
|0
|4
|0
|15
|5
|0
|Sixies
|1
|17
|1
|0
|0
|9
|Highest
|45
|68
|13
|115
|68
|41
|Hundreds
|0
|0
|0
|1
|0
|0