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2026 Players
Abhishek Sakuja
India
Baltej Singh Dhanda
Diwesh Gurdev Pathania
Downdegedara Asela Sampath Gunaratne
Sri Lanka
Hamilton Masakadza
Zimbabwe
Hashim Mahomed Amla
South Africa
Hettige Don Rumesh Lahiru Thirimanne
Sri lanka
Irfan Khan Pathan
Kuldeep Randhir Hooda
Parvinder Awana
Priyank Kirit Panchal
Rajesh Bishnoi
Robin Bist
Sayed Iqbal Abdulla
Sheldon Philip Jackson
Shreevats Pratyush Goswami
Tbc A
Rawalpindi Pindiz
Reyes de Arganda
Durbar
Duronto
Royal Riders Punjab
Finalist 1
1st Place
Hyderabad Kingsmen
Mumbai Spartans