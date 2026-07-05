Daredevils Delhi

Daredevils Delhi

Gender:Men

Players

2026 Players

Abhishek Sakuja

India

Baltej Singh Dhanda

India

Diwesh Gurdev Pathania

India

Downdegedara Asela Sampath Gunaratne

Sri Lanka

Hamilton Masakadza

Zimbabwe

Hashim Mahomed Amla

South Africa

Hettige Don Rumesh Lahiru Thirimanne

Sri lanka

Irfan Khan Pathan

India

Kuldeep Randhir Hooda

India

Parvinder Awana

India

Priyank Kirit Panchal

India

Rajesh Bishnoi

India

Robin Bist

India

Sayed Iqbal Abdulla

India

Sheldon Philip Jackson

India

Shreevats Pratyush Goswami

India

Another teams

Tbc A

Tbc A

Rawalpindi Pindiz

Rawalpindi Pindiz

Reyes de Arganda

Reyes de Arganda

Durbar

Durbar

Duronto

Duronto

Royal Riders Punjab

Royal Riders Punjab

Finalist 1

Finalist 1

1st Place

1st Place

Hyderabad Kingsmen

Hyderabad Kingsmen

Mumbai Spartans

Mumbai Spartans