Riaz Hussan
batsman
|Full name:
|Riaz Hussan
|Nationality:
|Afghanistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|10
|23
|8
|Innings
|0
|6
|4
|0
|Overs
|0
|17.0
|13.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|1
|0
|Runs
|0
|76
|57
|0
|Wickets
|0
|2
|0
|0
|Avg
|0
|38
|0
|0
|SR
|0
|51
|0
|0
|Eco
|0
|4.47
|4.38
|0
|BB
|0
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|10
|23
|8
|Innings
|4
|18
|22
|8
|Not outs
|0
|2
|0
|0
|Runs
|120
|907
|918
|99
|Balls Faced
|192
|1711
|1208
|108
|Avg
|30
|56.68
|41.72
|12.37
|SR
|62.5
|53
|75.99
|91.66
|Fours
|12
|124
|106
|11
|Fifties
|1
|3
|8
|0
|Sixies
|2
|7
|16
|2
|Highest
|50
|196
|103
|37
|Hundreds
|0
|3
|1
|0