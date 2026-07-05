Riaz Hussan

Riaz Hussan

batsman

Full name:Riaz Hussan
Nationality:Afghanistan

Teams

2023 Teams

Afghanistan

Afghanistan A

Pamir Legends

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches510238
Innings0640
Overs017.013.00
Balls----
Maidens0010
Runs076570
Wickets0200
Avg03800
SR05100
Eco04.474.380
BB0100
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches510238
Innings418228
Not outs0200
Runs12090791899
Balls Faced19217111208108
Avg3056.6841.7212.37
SR62.55375.9991.66
Fours1212410611
Fifties1380
Sixies27162
Highest5019610337
Hundreds0310

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