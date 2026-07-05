Rishav Kalapkanti Das
batsman
|Full name:
|Rishav Kalapkanti Das
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|45
|22
|34
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|45
|22
|34
|Innings
|84
|22
|33
|Not outs
|3
|4
|3
|Runs
|2558
|679
|595
|Balls Faced
|5563
|889
|532
|Avg
|31.58
|37.72
|19.83
|SR
|45.98
|76.37
|111.84
|Fours
|357
|85
|79
|Fifties
|13
|6
|3
|Sixies
|6
|4
|5
|Highest
|160
|114
|56
|Hundreds
|4
|1
|0