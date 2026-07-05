Rishav Kalapkanti Das

Rishav Kalapkanti Das

batsman

Full name:Rishav Kalapkanti Das
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Assam

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches452234
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches452234
Innings842233
Not outs343
Runs2558679595
Balls Faced5563889532
Avg31.5837.7219.83
SR45.9876.37111.84
Fours3578579
Fifties1363
Sixies645
Highest16011456
Hundreds410

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