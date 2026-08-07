Denish Paramananda Das

Denish Paramananda Das

batsman

Full name:Denish Paramananda Das
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Assam

East Zone

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1915
Innings010
Overs04.50
Balls---
Maidens000
Runs0180
Wickets030
Avg060
SR09.660
Eco03.720
BB030
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1915
Innings2915
Not outs011
Runs35308232
Balls Faced75378270
Avg17.538.516.57
SR46.6681.4885.92
Fours53916
Fifties030
Sixies114
Highest358535
Hundreds000

Denish Paramananda Das Schedule & Results

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