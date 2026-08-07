Duleep Trophy
East Zone vs North East Zone
Duleep Trophy
EAS
NOR
batsman
|Full name:
|Denish Paramananda Das
|Nationality:
|India
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|9
|15
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|4.5
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|18
|0
|Wickets
|0
|3
|0
|Avg
|0
|6
|0
|SR
|0
|9.66
|0
|Eco
|0
|3.72
|0
|BB
|0
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|9
|15
|Innings
|2
|9
|15
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|35
|308
|232
|Balls Faced
|75
|378
|270
|Avg
|17.5
|38.5
|16.57
|SR
|46.66
|81.48
|85.92
|Fours
|5
|39
|16
|Fifties
|0
|3
|0
|Sixies
|1
|1
|4
|Highest
|35
|85
|35
|Hundreds
|0
|0
|0
Duleep Trophy
EAS
NOR