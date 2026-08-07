Rishav Rajesh Raj
batsman
|Full name:
|Rishav Rajesh Raj
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|2
|3
|Innings
|0
|1
|0
|Overs
|0
|3.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|21
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|7
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|2
|3
|Innings
|7
|2
|2
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|215
|16
|0
|Balls Faced
|342
|25
|5
|Avg
|30.71
|8
|0
|SR
|62.86
|64
|0
|Fours
|35
|1
|0
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|65
|10
|0
|Hundreds
|0
|0
|0