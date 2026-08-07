Rishav Rajesh Raj

Rishav Rajesh Raj

batsman

Full name:Rishav Rajesh Raj
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Bihar

Jharkhand

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches423
Innings010
Overs03.00
Balls---
Maidens000
Runs0210
Wickets000
Avg000
SR000
Eco070
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches423
Innings722
Not outs000
Runs215160
Balls Faced342255
Avg30.7180
SR62.86640
Fours3510
Fifties200
Sixies000
Highest65100
Hundreds000

Another Players

Kumar, Babul

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Parmar, Anujit

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Singh, Sachin Kumar

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Kishan, Ishan

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