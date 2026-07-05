Robiul Haque
bowler
|Full name:
|Robiul Haque
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|43
|17
|Innings
|31
|43
|17
|Overs
|466.2
|355.0
|53.3
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|120
|21
|0
|Runs
|1234
|1684
|495
|Wickets
|56
|80
|15
|Avg
|22.03
|21.05
|33
|SR
|49.96
|26.62
|21.4
|Eco
|2.64
|4.74
|9.25
|BB
|8
|5
|4
|4w
|3
|3
|1
|5w
|2
|3
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|43
|17
|Innings
|22
|35
|11
|Not outs
|10
|12
|7
|Runs
|271
|400
|95
|Balls Faced
|600
|513
|77
|Avg
|22.58
|17.39
|23.75
|SR
|45.16
|77.97
|123.37
|Fours
|24
|29
|6
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|2
|5
|4
|Highest
|44
|32
|18
|Hundreds
|0
|0
|0