Robiul Haque

Robiul Haque

bowler

Full name:Robiul Haque
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Durbar Rajshahi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches184317
Innings314317
Overs466.2355.053.3
Balls---
Maidens120210
Runs12341684495
Wickets568015
Avg22.0321.0533
SR49.9626.6221.4
Eco2.644.749.25
BB854
4w331
5w230
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches184317
Innings223511
Not outs10127
Runs27140095
Balls Faced60051377
Avg22.5817.3923.75
SR45.1677.97123.37
Fours24296
Fifties000
Sixies254
Highest443218
Hundreds000

Another Players

Hasan, Nayeem

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Razzak, Abdur

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Hossain, Al-Amin

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Islam, Sunzamul

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Das, Liton

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Hasan, Zakir

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Domingo, Russell

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Naim, Mohammad

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