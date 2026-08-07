Sandipan Swapan Das

Sandipan Swapan Das

all rounder

Full name:Sandipan Swapan Das
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Bengal

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches863
Innings922
Overs35.012.04.0
Balls---
Maidens400
Runs1105730
Wickets352
Avg36.6611.415
SR7014.412
Eco3.144.757.5
BB252
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches863
Innings1363
Not outs300
Runs2109413
Balls Faced50614016
Avg2115.664.33
SR41.567.1481.25
Fours32100
Fifties110
Sixies000
Highest625710
Hundreds000

Another Players

Chatterjee, Sudip

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Khaira, Ranjot Singh

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Goswami, Shreevats

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Lal, Karan

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Deep, Akash

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Ralte, Remruatdika

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Chowdhury, Ritwik Roy

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Saha, Wriddhiman

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Ahmed, Shahbaz

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Maity, Kaushik

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