Sandipan Swapan Das
all rounder
|Full name:
|Sandipan Swapan Das
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|6
|3
|Innings
|9
|2
|2
|Overs
|35.0
|12.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|4
|0
|0
|Runs
|110
|57
|30
|Wickets
|3
|5
|2
|Avg
|36.66
|11.4
|15
|SR
|70
|14.4
|12
|Eco
|3.14
|4.75
|7.5
|BB
|2
|5
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|6
|3
|Innings
|13
|6
|3
|Not outs
|3
|0
|0
|Runs
|210
|94
|13
|Balls Faced
|506
|140
|16
|Avg
|21
|15.66
|4.33
|SR
|41.5
|67.14
|81.25
|Fours
|32
|10
|0
|Fifties
|1
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|62
|57
|10
|Hundreds
|0
|0
|0