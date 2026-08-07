Saurav Dilipsingh Chauhan
batsman
|Full name:
|Saurav Dilipsingh Chauhan
|Nationality:
|India
|Batting style:
|left handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|7
|11
|Innings
|0
|1
|2
|Overs
|0
|1.0
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|9
|18
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|9
|9
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|7
|11
|Innings
|10
|7
|11
|Not outs
|1
|0
|2
|Runs
|225
|292
|213
|Balls Faced
|325
|246
|169
|Avg
|25
|41.71
|23.66
|SR
|69.23
|118.69
|126.03
|Fours
|30
|20
|17
|Fifties
|2
|1
|2
|Sixies
|6
|13
|9
|Highest
|73
|141
|84
|Hundreds
|0
|1
|0