Saurav Dilipsingh Chauhan

Saurav Dilipsingh Chauhan

batsman

Full name:Saurav Dilipsingh Chauhan
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Gujarat

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches6711
Innings012
Overs01.02.0
Balls---
Maidens000
Runs0918
Wickets000
Avg000
SR000
Eco099
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches6711
Innings10711
Not outs102
Runs225292213
Balls Faced325246169
Avg2541.7123.66
SR69.23118.69126.03
Fours302017
Fifties212
Sixies6139
Highest7314184
Hundreds010

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