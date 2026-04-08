Axar Rajeshbhai Patel

Axar Rajeshbhai Patel

all rounder

Full name:Axar Rajeshbhai Patel
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox
Date of Birth (Age):January 20, 1994 (32)
Zodiac Sign:Aquarius
Height:184 cm
Hometown:Gujarat, India
Jersey Number:20
Batting Style:Left Handed Bat
Bowling Style:Slow left-arm orthodox
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Delhi Capitals

Gujarat

India

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches12544552149225
Innings23504392143221
Overs376.2418.3135.11848.41253.4767.5
Balls------
Maidens92191500655
Runs85819021022456854155383
Wickets505939185183190
Avg17.1632.2326.224.6929.5928.33
SR45.1642.5520.7959.9541.124.24
Eco2.274.547.562.474.317.01
BB11331164
4w200831
5w5001110
10w100200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches12544552149225
Innings18342874106164
Not outs41012122955
Runs513481328217823362460
Balls Faced958473222362423811835
Avg36.6420.0420.535.1230.3322.56
SR53.54101.69147.7460.0998.11134.06
Fours502125262176171
Fifties42117114
Sixies1724153464110
Highest8464651109870
Hundreds000100

Axar Rajeshbhai Patel Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultSunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

242

DC

DC

195

ResultDelhi Capitals vs Punjab Kings

Delhi Capitals vs Punjab Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

264

PBKS

PBKS

265

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultRajasthan Royals vs Delhi Capitals

Rajasthan Royals vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

DC

DC

224

ResultDelhi Capitals vs Chennai Super Kings

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

155

CSK

CSK

159

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

T20 Series Ireland vs India

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

182

IND

IND

148

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

154

IND

IND

153

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

IND

IND

189

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

IND

IND

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