Sayan Sankar Ghosh

Sayan Sankar Ghosh

bowler

Full name:Sayan Sankar Ghosh
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Bengal

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches61735
Innings101734
Overs157.5145.2119.4
Balls---
Maidens2420
Runs575841915
Wickets192947
Avg30.262919.46
SR49.8430.0615.27
Eco3.645.787.64
BB535
4w001
5w201
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches61735
Innings965
Not outs853
Runs241229
Balls Faced932725
Avg241214.5
SR25.844.44116
Fours505
Fifties000
Sixies000
Highest2078
Hundreds000

Another Players

Chatterjee, Sudip

Chatterjee, Sudip

Khaira, Ranjot Singh

Khaira, Ranjot Singh

Goswami, Shreevats

Goswami, Shreevats

Lal, Karan

Lal, Karan

Deep, Akash

Deep, Akash

Ralte, Remruatdika

Ralte, Remruatdika

Chowdhury, Ritwik Roy

Chowdhury, Ritwik Roy

Saha, Wriddhiman

Saha, Wriddhiman

Ahmed, Shahbaz

Ahmed, Shahbaz

Maity, Kaushik

Maity, Kaushik