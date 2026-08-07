Sayan Sankar Ghosh
bowler
|Full name:
|Sayan Sankar Ghosh
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|17
|35
|Innings
|10
|17
|34
|Overs
|157.5
|145.2
|119.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|24
|2
|0
|Runs
|575
|841
|915
|Wickets
|19
|29
|47
|Avg
|30.26
|29
|19.46
|SR
|49.84
|30.06
|15.27
|Eco
|3.64
|5.78
|7.64
|BB
|5
|3
|5
|4w
|0
|0
|1
|5w
|2
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|17
|35
|Innings
|9
|6
|5
|Not outs
|8
|5
|3
|Runs
|24
|12
|29
|Balls Faced
|93
|27
|25
|Avg
|24
|12
|14.5
|SR
|25.8
|44.44
|116
|Fours
|5
|0
|5
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|20
|7
|8
|Hundreds
|0
|0
|0