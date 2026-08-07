Shashwat Rawat
batsman
|Full name:
|Shashwat Rawat
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|2
|2
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|2
|2
|Innings
|11
|2
|2
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|411
|11
|8
|Balls Faced
|772
|38
|16
|Avg
|37.36
|5.5
|4
|SR
|53.23
|28.94
|50
|Fours
|52
|1
|0
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|135
|11
|8
|Hundreds
|1
|0
|0