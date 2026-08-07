Shashwat Rawat

Shashwat Rawat

batsman

Full name:Shashwat Rawat
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Baroda

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches722
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches722
Innings1122
Not outs000
Runs411118
Balls Faced7723816
Avg37.365.54
SR53.2328.9450
Fours5210
Fifties200
Sixies000
Highest135118
Hundreds100

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