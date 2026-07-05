Shaun von Berg

Shaun von Berg

bowler

Full name:Shaun von Berg
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Boland

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1308558
Innings2228055
Overs4245.4651.4191.0
Balls---
Maidens682311
Runs1385830341334
Wickets46211168
Avg29.9927.3319.61
SR55.1335.2216.85
Eco3.264.656.98
BB1154
4w2172
5w2610
10w500

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1308558
Innings1945927
Not outs32914
Runs4732828187
Balls Faced89071046173
Avg29.216.5614.38
SR53.1279.15108.09
Fours5747119
Fifties2310
Sixies68122
Highest1105830
Hundreds500

Another Players

du Toit, Adrian

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Baron, Jevano

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Oakes, Jason

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Vasconcelos, Ricardo

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Petersen, Keegan

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Malan, Pieter

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Mahima, Siyabonga

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Behardien, Farhaan

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