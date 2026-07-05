Shaun von Berg
bowler
|Full name:
|Shaun von Berg
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|130
|85
|58
|Innings
|222
|80
|55
|Overs
|4245.4
|651.4
|191.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|682
|31
|1
|Runs
|13858
|3034
|1334
|Wickets
|462
|111
|68
|Avg
|29.99
|27.33
|19.61
|SR
|55.13
|35.22
|16.85
|Eco
|3.26
|4.65
|6.98
|BB
|11
|5
|4
|4w
|21
|7
|2
|5w
|26
|1
|0
|10w
|5
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|130
|85
|58
|Innings
|194
|59
|27
|Not outs
|32
|9
|14
|Runs
|4732
|828
|187
|Balls Faced
|8907
|1046
|173
|Avg
|29.2
|16.56
|14.38
|SR
|53.12
|79.15
|108.09
|Fours
|574
|71
|19
|Fifties
|23
|1
|0
|Sixies
|68
|12
|2
|Highest
|110
|58
|30
|Hundreds
|5
|0
|0