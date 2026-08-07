Shawn Hicks

Shawn Hicks

batsman

Full name:Shawn Hicks
Nationality:New zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

New Zealand

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches172616
Innings1884
Overs106.233.24.0
Balls---
Maidens1120
Runs40919952
Wickets750
Avg58.4239.80
SR91.14400
Eco3.845.9713
BB220
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches172616
Innings302514
Not outs220
Runs651480271
Balls Faced1520699218
Avg23.2520.8619.35
SR42.8268.66124.31
Fours763822
Fifties212
Sixies2310
Highest638352
Hundreds000

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Hancock, David

Hancock, David

Cox, Ben

Cox, Ben

Parkes, Thorn Kiwa

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McClenaghan, Mitchell

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Jackson, Oscar

Jackson, Oscar

Rutherford, Hamish

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Vishvaka, Devan

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Bhula, Jakob

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