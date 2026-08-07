Shawn Hicks
batsman
|Full name:
|Shawn Hicks
|Nationality:
|New zealand
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|26
|16
|Innings
|18
|8
|4
|Overs
|106.2
|33.2
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|11
|2
|0
|Runs
|409
|199
|52
|Wickets
|7
|5
|0
|Avg
|58.42
|39.8
|0
|SR
|91.14
|40
|0
|Eco
|3.84
|5.97
|13
|BB
|2
|2
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|26
|16
|Innings
|30
|25
|14
|Not outs
|2
|2
|0
|Runs
|651
|480
|271
|Balls Faced
|1520
|699
|218
|Avg
|23.25
|20.86
|19.35
|SR
|42.82
|68.66
|124.31
|Fours
|76
|38
|22
|Fifties
|2
|1
|2
|Sixies
|2
|3
|10
|Highest
|63
|83
|52
|Hundreds
|0
|0
|0