Jakob Jarrod Naran Patel Bhula
batsman
|Full name:
|Jakob Jarrod Naran Patel Bhula
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|32
|4
|Innings
|2
|12
|1
|Overs
|5.0
|44.2
|2.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|23
|216
|17
|Wickets
|0
|11
|0
|Avg
|0
|19.63
|0
|SR
|0
|24.18
|0
|Eco
|4.6
|4.87
|8.5
|BB
|0
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|32
|4
|Innings
|21
|31
|3
|Not outs
|0
|1
|1
|Runs
|216
|684
|44
|Balls Faced
|627
|1016
|49
|Avg
|10.28
|22.8
|22
|SR
|34.44
|67.32
|89.79
|Fours
|27
|69
|3
|Fifties
|1
|5
|0
|Sixies
|1
|2
|1
|Highest
|55
|99
|35
|Hundreds
|0
|0
|0