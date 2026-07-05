Jakob Jarrod Naran Patel Bhula

Jakob Jarrod Naran Patel Bhula

batsman

Full name:Jakob Jarrod Naran Patel Bhula
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches12324
Innings2121
Overs5.044.22.0
Balls---
Maidens000
Runs2321617
Wickets0110
Avg019.630
SR024.180
Eco4.64.878.5
BB030
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches12324
Innings21313
Not outs011
Runs21668444
Balls Faced627101649
Avg10.2822.822
SR34.4467.3289.79
Fours27693
Fifties150
Sixies121
Highest559935
Hundreds000

Another Players

Hancock, David

Hancock, David

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Vishvaka, Devan

Vishvaka, Devan

McPeake, Iain Geoffrey

McPeake, Iain Geoffrey

Georgeson, Luke

Georgeson, Luke

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Bennett, Hamish

Bennett, Hamish

Johnson, Troy Manning

Johnson, Troy Manning