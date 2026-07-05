Devan Vishvaka
batsman
|Full name:
|Devan Vishvaka
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|1
|4
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|1
|4
|Innings
|9
|1
|4
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|199
|45
|11
|Balls Faced
|371
|31
|18
|Avg
|22.11
|45
|2.75
|SR
|53.63
|145.16
|61.11
|Fours
|24
|8
|0
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|1
|1
|1
|Highest
|80
|45
|7
|Hundreds
|0
|0
|0