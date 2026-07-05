Devan Vishvaka

Devan Vishvaka

batsman

Full name:Devan Vishvaka

Teams

2026 Teams

Wellington Firebirds

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches514
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches514
Innings914
Not outs000
Runs1994511
Balls Faced3713118
Avg22.11452.75
SR53.63145.1661.11
Fours2480
Fifties200
Sixies111
Highest80457
Hundreds000

Another Players

Hancock, David

Hancock, David

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Woakes, Chris

Woakes, Chris

McPeake, Iain Geoffrey

McPeake, Iain Geoffrey

Bhula, Jakob

Bhula, Jakob

Georgeson, Luke

Georgeson, Luke

Fletcher, Luke

Fletcher, Luke

Bennett, Hamish

Bennett, Hamish

Johnson, Troy Manning

Johnson, Troy Manning