Shingirai Winston Masakadza

Shingirai Winston Masakadza

bowler

Full name:Shingirai Winston Masakadza
Nationality:Zimbabwe
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Mountaineers

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches516710111167
Innings916717910965
Overs176.1131.519.32531.1791.3193.3
Balls------
Maidens3440548503
Runs515891211784040551639
Wickets1625433514373
Avg32.1835.6452.7523.428.3522.45
SR66.0631.6429.2545.3333.215.9
Eco2.926.7510.823.095.128.47
BB542946
4w2301360
5w0001201
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches516710111167
Innings91151527647
Not outs131211811
Runs881701828031321499
Balls Faced2401772445781413408
Avg1121.254.521.3922.7713.86
SR36.6696.047561.2293.48122.3
Fours91713059130
Fifties0001550
Sixies080865624
Highest244591406448
Hundreds000200

Shingirai Winston Masakadza Schedule & Results

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