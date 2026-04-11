Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
bowler
|Full name:
|Shingirai Winston Masakadza
|Nationality:
|Zimbabwe
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|16
|7
|101
|111
|67
|Innings
|9
|16
|7
|179
|109
|65
|Overs
|176.1
|131.5
|19.3
|2531.1
|791.3
|193.3
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|34
|4
|0
|548
|50
|3
|Runs
|515
|891
|211
|7840
|4055
|1639
|Wickets
|16
|25
|4
|335
|143
|73
|Avg
|32.18
|35.64
|52.75
|23.4
|28.35
|22.45
|SR
|66.06
|31.64
|29.25
|45.33
|33.2
|15.9
|Eco
|2.92
|6.75
|10.82
|3.09
|5.12
|8.47
|BB
|5
|4
|2
|9
|4
|6
|4w
|2
|3
|0
|13
|6
|0
|5w
|0
|0
|0
|12
|0
|1
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|5
|16
|7
|101
|111
|67
|Innings
|9
|11
|5
|152
|76
|47
|Not outs
|1
|3
|1
|21
|18
|11
|Runs
|88
|170
|18
|2803
|1321
|499
|Balls Faced
|240
|177
|24
|4578
|1413
|408
|Avg
|11
|21.25
|4.5
|21.39
|22.77
|13.86
|SR
|36.66
|96.04
|75
|61.22
|93.48
|122.3
|Fours
|9
|17
|1
|305
|91
|30
|Fifties
|0
|0
|0
|15
|5
|0
|Sixies
|0
|8
|0
|86
|56
|24
|Highest
|24
|45
|9
|140
|64
|48
|Hundreds
|0
|0
|0
|2
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230