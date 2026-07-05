Shivam Chaudhary
batsman
|Full name:
|Shivam Chaudhary
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|34
|25
|Innings
|31
|25
|14
|Overs
|222.0
|123.0
|28.4
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|31
|8
|0
|Runs
|737
|581
|209
|Wickets
|17
|17
|4
|Avg
|43.35
|34.17
|52.25
|SR
|78.35
|43.41
|43
|Eco
|3.31
|4.72
|7.29
|BB
|3
|4
|1
|4w
|0
|1
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|21
|34
|25
|Innings
|35
|32
|25
|Not outs
|1
|2
|2
|Runs
|1112
|1509
|663
|Balls Faced
|2009
|1720
|572
|Avg
|32.7
|50.3
|28.82
|SR
|55.35
|87.73
|115.9
|Fours
|152
|143
|67
|Fifties
|7
|9
|5
|Sixies
|12
|38
|16
|Highest
|124
|125
|84
|Hundreds
|2
|4
|0