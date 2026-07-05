Shivam Chaudhary

Shivam Chaudhary

batsman

Full name:Shivam Chaudhary
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Railways

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches213425
Innings312514
Overs222.0123.028.4
Balls---
Maidens3180
Runs737581209
Wickets17174
Avg43.3534.1752.25
SR78.3543.4143
Eco3.314.727.29
BB341
4w010
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches213425
Innings353225
Not outs122
Runs11121509663
Balls Faced20091720572
Avg32.750.328.82
SR55.3587.73115.9
Fours15214367
Fifties795
Sixies123816
Highest12412584
Hundreds240

Another Players

Ahuja, Suraj

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Pradeep, T

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Sharma, Rahul

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Rahane, Ajinkya

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Rawat, Rahul

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Anand, Doddamani

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Saif, Mohammad

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Singh, Pratham

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Bala, Priyanka Prankrishna

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Choudhary, Raj Kamal

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