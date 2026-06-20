T20 Maharaja Trophy
Bengaluru Blasters vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
BBL
202
GUL
201
Shivamogga Yodhas vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
SHI
190
MYW
100
Bengaluru Blasters vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
BBL
124
SHI
119
Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
GUL
232
SHI
137
Mysore Warriors vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
MYW
203
BBL
131
Coastal Kings Mangaluru vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
COA
206
BBL
226
Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
HUT
178
SHI
220
Shivamogga Yodhas vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
SHI
173
BBL
177
Shivamogga Yodhas vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
SHI
113
COA
118
Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru
T20 Maharaja Trophy
BBL
68
COA
179
Shivamogga Yodhas vs Gulbarga Mystics
T20 Maharaja Trophy
SHI
180
GUL
126
Bengaluru Blasters vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
BBL
203
HUT
201
Coastal Kings Mangaluru vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
COA
162
SHI
165
Hubli Tigers vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
HUT
197
BBL
200
Bengaluru Blasters vs Mysore Warriors
T20 Maharaja Trophy
BBL
150
MYW
148
Shivamogga Yodhas vs Hubli Tigers
T20 Maharaja Trophy
SHI
207
HUT
169
Gulbarga Mystics vs Bengaluru Blasters
T20 Maharaja Trophy
GUL
BBL
Mysore Warriors vs Shivamogga Yodhas
T20 Maharaja Trophy
MYW
SHI