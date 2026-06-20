T Pradeep

T Pradeep

bowler

Full name:T Pradeep
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Shivamogga Yodhas

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches72516
Innings132416
Overs181.5182.359.0
Balls---
Maidens41101
Runs486996498
Wickets273412
Avg1829.2941.5
SR40.432.229.5
Eco2.675.458.44
BB862
4w230
5w110
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches72516
Innings11167
Not outs383
Runs11289137
Balls Faced2039280
Avg1411.1234.25
SR55.1796.73171.25
Fours1085
Fifties100
Sixies7314
Highest522336
Hundreds000

T Pradeep Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Rohit, K

Rohit, K

Rayyan, Mohammed Ibrahim

Rayyan, Mohammed Ibrahim

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Naveen, Rohan

Naveen, Rohan

Koushik, V

Koushik, V

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Sharath, HS

Sharath, HS

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank