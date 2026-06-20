Rahul Singh Rawat

Rahul Singh Rawat

bowler

Full name:Rahul Singh Rawat
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Mysore Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches33
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches33
Innings63
Not outs10
Runs11215
Balls Faced33028
Avg22.45
SR33.9353.57
Fours142
Fifties00
Sixies00
Highest379
Hundreds00

Rahul Singh Rawat Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Goyal, Aditya

Goyal, Aditya

Suchith, Jagadeesha

Suchith, Jagadeesha

S U, Karthik

S U, Karthik

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Samarth, Ravikumar

Samarth, Ravikumar

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek

Rakshith, Shivkumar

Rakshith, Shivkumar