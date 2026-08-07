Siddhesh Kishor Wath

Siddhesh Kishor Wath

wicket keeper

Full name:Siddhesh Kishor Wath
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Vidarbha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8318
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8318
Innings12318
Not outs300
Runs27957246
Balls Faced48483228
Avg311913.66
SR57.6468.67107.89
Fours39632
Fifties200
Sixies305
Highest643536
Hundreds000

Another Players

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Dubey, Shubham

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Satish, Ganesh

Chavan, Nayan

Chavan, Nayan

Dubey, Saurabh

Dubey, Saurabh

Dubey, Harsh Surendra

Dubey, Harsh Surendra

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Shorey, Dhruv

Karnewar, Akshay

Karnewar, Akshay

Pandit, Chandrakant

Pandit, Chandrakant

Wadkar, Akshay

Wadkar, Akshay

Rathod, Rushabh

Rathod, Rushabh