Siddhesh Kishor Wath
wicket keeper
|Full name:
|Siddhesh Kishor Wath
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|3
|18
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|8
|3
|18
|Innings
|12
|3
|18
|Not outs
|3
|0
|0
|Runs
|279
|57
|246
|Balls Faced
|484
|83
|228
|Avg
|31
|19
|13.66
|SR
|57.64
|68.67
|107.89
|Fours
|39
|6
|32
|Fifties
|2
|0
|0
|Sixies
|3
|0
|5
|Highest
|64
|35
|36
|Hundreds
|0
|0
|0