Shubham Badriprasad Dubey

Shubham Badriprasad Dubey

batsman

Full name:Shubham Badriprasad Dubey
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Rajasthan Royals

Vidarbha

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches414
Innings40
Overs32.00
Balls--
Maidens00
Runs1940
Wickets80
Avg24.250
SR240
Eco6.060
BB30
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches414
Innings312
Not outs02
Runs0264
Balls Faced5216
Avg026.4
SR0122.22
Fours016
Fifties00
Sixies012
Highest049
Hundreds00

Shubham Badriprasad Dubey Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Rajasthan Royals

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

197

RR

RR

193

ResultRajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

225

LSG

LSG

220

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

ResultSunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

196

RR

RR

243

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

Another Players

Sran, Barinder

Sran, Barinder

Satish, Ganesh

Satish, Ganesh

Chavan, Nayan

Chavan, Nayan

Dubey, Saurabh

Dubey, Saurabh

Dubey, Harsh Surendra

Dubey, Harsh Surendra

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha

Shorey, Dhruv

Shorey, Dhruv

Karnewar, Akshay

Karnewar, Akshay

Pandit, Chandrakant

Pandit, Chandrakant

Wadkar, Akshay

Wadkar, Akshay