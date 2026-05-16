Indian Premier League
Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
247
GT
218
bowler
|Full name:
|Saurabh Rajendraprasad Dubey
|Nationality:
|India
|League
|List a
|Matches
|3
|Innings
|3
|Overs
|23.0
|Balls
|-
|Maidens
|1
|Runs
|130
|Wickets
|7
|Avg
|18.57
|SR
|19.71
|Eco
|5.65
|BB
|4
|4w
|1
|5w
|0
|10w
|0
|League
|List a
|Matches
|3
|Innings
|1
|Not outs
|0
|Runs
|3
|Balls Faced
|6
|Avg
|3
|SR
|50
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|3
|Hundreds
|0
Indian Premier League
Eden Gardens Stadium, Kolkata
KKR
247
GT
218