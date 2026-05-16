Saurabh Rajendraprasad Dubey

Saurabh Rajendraprasad Dubey

bowler

Full name:Saurabh Rajendraprasad Dubey
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Kolkata Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches3
Innings3
Overs23.0
Balls-
Maidens1
Runs130
Wickets7
Avg18.57
SR19.71
Eco5.65
BB4
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches3
Innings1
Not outs0
Runs3
Balls Faced6
Avg3
SR50
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest3
Hundreds0

Saurabh Rajendraprasad Dubey Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

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