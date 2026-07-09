Match details Sussex Sharks vs Middlesex List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup, League 2, Women 2026
|Date:
|Sunday, April 12, 2026 - Sunday, September 20, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, August 02, 2026 09:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sussex Sharks Squad
|Players
|Adams Mollie, Buckle Anna, Collis Izzy, Curling Lottie, Doherty Kali-Ann, Gentry Indigo, Gibb Daisy, Green Chiara Marisa, Harvey Beth, Johnson Bella, Lewis Anna, Mullins Faye, O'Neill Eve, Patil Shristi, Pedley Georgie, Stanley Talitha, Tulloch Poppy, Wilkinson Phoebe
|Bench
|no information yet
Middlesex Squad
|Players
|Davis Hannah, Francis Hannah C, Gole Gayatri, Horley Saskia, Hughes Scarlett, Pearson Sarah, Pindoria Riva, Routledge Issy, Solomon Victoria, Sproul Pippa Nancy, Trussler Finty, Turner Lauren, Whitmore Alice, Whybrow Abbie, Wolfe Katie
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet