Match details Sussex Sharks vs Middlesex List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026

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SUS
SUS
MID
MID

Match Info

Match:One-Day Cup, League 2, Women 2026
Date:Sunday, April 12, 2026 - Sunday, September 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, August 02, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sussex Sharks Squad

PlayersAdams Mollie, Buckle Anna, Collis Izzy, Curling Lottie, Doherty Kali-Ann, Gentry Indigo, Gibb Daisy, Green Chiara Marisa, Harvey Beth, Johnson Bella, Lewis Anna, Mullins Faye, O'Neill Eve, Patil Shristi, Pedley Georgie, Stanley Talitha, Tulloch Poppy, Wilkinson Phoebe
Benchno information yet

Middlesex Squad

PlayersDavis Hannah, Francis Hannah C, Gole Gayatri, Horley Saskia, Hughes Scarlett, Pearson Sarah, Pindoria Riva, Routledge Issy, Solomon Victoria, Sproul Pippa Nancy, Trussler Finty, Turner Lauren, Whitmore Alice, Whybrow Abbie, Wolfe Katie
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet