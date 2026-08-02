Highlights Sussex Sharks vs Middlesex List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026
Nanavati to Wilkinson, 0 runs
Nanavati to Wilkinson, 0 runs
Nanavati to Wilkinson, 0 runs
Nanavati to Wilkinson, 2 runs
Nanavati to Adams, 1 run
Nanavati to Adams, 0 runs
Judge to Wilkinson, 0 runs
Judge to Adams, 1 run
Judge to Adams, 0 runs
Judge to Adams, 0 runs
Judge to Adams, wide
Judge to Wilkinson, 1 run
Judge to Wilkinson, 0 runs
Nanavati to Adams, 2 runs
Nanavati to Adams, 4 runs
Nanavati to Adams, 0 runs
Nanavati to Adams, 0 runs
Nanavati to Adams, 0 runs
Nanavati to Adams, 0 runs
Judge to Wilkinson, 0 runs
Judge to Adams, 1 run
Judge to Adams, 0 runs
Judge to Adams, 0 runs
Judge to Wilkinson, 1 run
Judge to Wilkinson, wide
Judge to Wilkinson, 0 runs
Nanavati to Adams, 0 runs
Nanavati to Adams, 4 runs
Nanavati to Adams, 0 runs
Nanavati to Adams, 0 runs
Nanavati to Adams, 0 runs
Nanavati to Adams, 4 runs
Judge to Wilkinson, 0 runs
Judge to Wilkinson, 0 runs
Judge to Wilkinson, 0 runs
Judge to Wilkinson, 0 runs
Judge to Wilkinson, 0 runs
Judge to Wilkinson, 0 runs
Nanavati to Wilkinson, 1 run
Nanavati to Wilkinson, 0 runs
Nanavati to Adams, 1 run
Nanavati to Adams, 0 runs
Nanavati to Wilkinson, 1 run
Nanavati to Collis, appeal, wicket (caught - Collis)
Judge to Collis, 1 run
Judge to Collis, 0 runs
Judge to Collis, 0 runs
Judge to Collis, 0 runs
Judge to Collis, wide
Judge to Collis, 0 runs
Judge to Collis, 0 runs
Nanavati to Adams, 0 runs
Nanavati to Collis, 1 run
Nanavati to Collis, 0 runs
Nanavati to Collis, 0 runs
Whybrow to Adams, 1 run
Whybrow to Collis, 1 run