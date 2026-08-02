Highlights Sussex Sharks vs Middlesex List a One-Day Cup, League 2, Women 02.08.2026

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SUS
SUS

(9 ov.) 32/1

MID
MID
8.6
.

Nanavati to Wilkinson, 0 runs

8.5
.

Nanavati to Wilkinson, 0 runs

8.4
.

Nanavati to Wilkinson, 0 runs

8.3
2

Nanavati to Wilkinson, 2 runs

8.2
1

Nanavati to Adams, 1 run

8.1
.

Nanavati to Adams, 0 runs

7.6
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

7.5
1

Judge to Adams, 1 run

7.4
.

Judge to Adams, 0 runs

7.3
.

Judge to Adams, 0 runs

7.3
1

Judge to Adams, wide

7.2
1

Judge to Wilkinson, 1 run

7.1
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

6.6
2

Nanavati to Adams, 2 runs

6.5
4

Nanavati to Adams, 4 runs

6.4
.

Nanavati to Adams, 0 runs

6.3
.

Nanavati to Adams, 0 runs

6.2
.

Nanavati to Adams, 0 runs

6.1
.

Nanavati to Adams, 0 runs

5.6
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

5.5
1

Judge to Adams, 1 run

5.4
.

Judge to Adams, 0 runs

5.3
.

Judge to Adams, 0 runs

5.2
1

Judge to Wilkinson, 1 run

5.2
1

Judge to Wilkinson, wide

5.1
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

4.6
.

Nanavati to Adams, 0 runs

4.5
4

Nanavati to Adams, 4 runs

4.4
.

Nanavati to Adams, 0 runs

4.3
.

Nanavati to Adams, 0 runs

4.2
.

Nanavati to Adams, 0 runs

4.1
4

Nanavati to Adams, 4 runs

3.6
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

3.5
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

3.4
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

3.3
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

3.2
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

3.1
.

Judge to Wilkinson, 0 runs

2.6
1

Nanavati to Wilkinson, 1 run

2.5
.

Nanavati to Wilkinson, 0 runs

2.4
1

Nanavati to Adams, 1 run

2.3
.

Nanavati to Adams, 0 runs

2.2
1

Nanavati to Wilkinson, 1 run

2.1
W

Nanavati to Collis, appeal, wicket (caught - Collis)

1.6
1

Judge to Collis, 1 run

1.5
.

Judge to Collis, 0 runs

1.4
.

Judge to Collis, 0 runs

1.3
.

Judge to Collis, 0 runs

1.3
1

Judge to Collis, wide

1.2
.

Judge to Collis, 0 runs

1.1
.

Judge to Collis, 0 runs

0.6
.

Nanavati to Adams, 0 runs

0.5
1

Nanavati to Collis, 1 run

0.4
.

Nanavati to Collis, 0 runs

0.3
.

Nanavati to Collis, 0 runs

0.2
1

Whybrow to Adams, 1 run

0.1
1

Whybrow to Collis, 1 run