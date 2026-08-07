Suvankar Bal
wicket keeper
|Full name:
|Suvankar Bal
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|4
|3
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|4
|3
|Innings
|3
|3
|3
|Not outs
|0
|0
|1
|Runs
|51
|77
|53
|Balls Faced
|163
|95
|38
|Avg
|17
|25.66
|26.5
|SR
|31.28
|81.05
|139.47
|Fours
|7
|5
|6
|Fifties
|0
|1
|0
|Sixies
|0
|1
|2
|Highest
|30
|54
|34
|Hundreds
|0
|0
|0