Suvankar Bal

Suvankar Bal

wicket keeper

Full name:Suvankar Bal

Teams

2025 Teams

Bengal

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches243
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches243
Innings333
Not outs001
Runs517753
Balls Faced1639538
Avg1725.6626.5
SR31.2881.05139.47
Fours756
Fifties010
Sixies012
Highest305434
Hundreds000

Another Players

Chatterjee, Sudip

Chatterjee, Sudip

Khaira, Ranjot Singh

Khaira, Ranjot Singh

Goswami, Shreevats

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Lal, Karan

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Deep, Akash

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Ralte, Remruatdika

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Chowdhury, Ritwik Roy

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Saha, Wriddhiman

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Ahmed, Shahbaz

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Maity, Kaushik

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