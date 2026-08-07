Tarani Sa

Tarani Sa

batsman

Full name:Tarani Sa
Nationality:India
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches268
Innings468
Overs57.039.523.0
Balls---
Maidens630
Runs213193185
Wickets4108
Avg53.2519.323.12
SR85.523.917.25
Eco3.734.848.04
BB353
4w000
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches268
Innings252
Not outs131
Runs1060
Balls Faced23138
Avg1030
SR43.4746.150
Fours010
Fifties000
Sixies000
Highest740
Hundreds000

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