Tarani Sa
batsman
|Full name:
|Tarani Sa
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|6
|8
|Innings
|4
|6
|8
|Overs
|57.0
|39.5
|23.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|3
|0
|Runs
|213
|193
|185
|Wickets
|4
|10
|8
|Avg
|53.25
|19.3
|23.12
|SR
|85.5
|23.9
|17.25
|Eco
|3.73
|4.84
|8.04
|BB
|3
|5
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|6
|8
|Innings
|2
|5
|2
|Not outs
|1
|3
|1
|Runs
|10
|6
|0
|Balls Faced
|23
|13
|8
|Avg
|10
|3
|0
|SR
|43.47
|46.15
|0
|Fours
|0
|1
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|7
|4
|0
|Hundreds
|0
|0
|0