Academic Mu Sofia Cricket Team Players

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Academic Mu Sofia

Ali, Danyal

Pakistan

Siddiqui, Abdul Manan Bashir

Ali, Mubarak

Sultan, Muhammad Asad

Chughtai, Zeerak

Bulgaria

Patel, Adil

England

Gul, Jakob

Bulgaria

Yousuf, Huzaif

Bulgaria

Hussain, Firas

Bulgaria

Tayub, Muhammad

Mughal, Arslan Hassan Muhammad

Khan, Aswad Ullah

Bulgaria

Ibrahim, Muhammad

Prathepan, Sceyon

Bhatti, Saaim

Khan, Mashhood

Reddy, Ritik

Fernando, Kalubovilage Sudeera Lakshan

Zareen, Baryal Khan

Amirthalingam, Hemdev Nitheesh Kumar

Zaroo, Isa

Bulgaria

Bhuiyan, Riaz Shagor

Bangladesh

Aravinda De Silva, Ishan

Bulgaria

Jamil, Muhammad Imaad

Vinu, Delrick

Bulgaria

D'Souza, Kevin Chris

Bulgaria

Constantine, Bradleey

Rasool, Ali

Ireland

George, Kevin

Rasool, Omar

Bulgaria