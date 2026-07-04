Avengers Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Avengers

Singh, Vinay Pratap

India

Jayasundaram, Karthikeyan

India

Jawaharraj B, Lawrence

India

E, Vignesh

India

N, Thennavan

P, Gowdhaman

India

Subrahmanyam, Malladi

India

R, Mohan Doss

India

R, Pravin

India

Prudvi, Kashyap

India

A, Hari Prasad

K, Murugavel

M, Shiva Shankar

M, Selvam

N, Janarthanan

Zeeshan N, Ameer

India

Angappan, A

Subramani, Kabilan

U, Sandeep

Vignesh, M Athav

A, Anbarasan

Saraswat, Prateesh

RB, Abhijith Raje

Raju, D Yesu

Devaradjane, R C Srivats

Kumar, Dharani

R, Karthikesan

U, Karthiraja

Ragupathy, Ramachandran

India

Kothandapani, Arvind

Rajaram, Vijay

R, Rajesh

Anand Kargave, Akash

India

Manogaran, Pooviarasan

Sharma, Bharat

AK, Arjun

Yadav, Divyanshu

India

Rohera, Ajay

India

Kale, Mohit

India